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تأجيل نظر طعن يطالب باستمرار التحفظ على مدرسة المقطم للغات لـ 5 مايو

السبت، 24 مارس 2018 11:00 ص
تأجيل نظر طعن يطالب باستمرار التحفظ على مدرسة المقطم للغات لـ 5 مايو محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الذى يطالب باستمرار حكم إلغاء التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لانتمائها لجماعة الاخوان الإرهابية لجلسة 5 مايو المقبل، اختصم الطعن رقم 1.1955 لسنة 62 قضائية عليا وزير العدل .
 
كانت محكمة القضاء الادارى أصدرت حكماً فى 2014 ببطلان قرار لجنة ادارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها، استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذى أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.
 
 

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