video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأجيل محاكمة 12 متهم بالتعدى على كمين الخصوص لـ 29 أبريل

السبت، 24 مارس 2018 01:32 م
تأجيل محاكمة 12 متهم بالتعدى على كمين الخصوص لـ 29 أبريل محكمة - أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 متهما بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، لـ 29 أبريل لاستكمال المرافعة.

 

وتضم قائمة المتهمين كلا من إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد ،وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم .

 

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة  فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة .

 

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادى عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا فى اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السبت.. مرافعة دفاع 12 متهماً باقتحام "كمين الخصوص"

اخبار الحوادث

كمين الخصوص

المستشار شعبان الشامى

جنايات القاهرة

الارهاب




لا تفوتك
بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية

بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

العالم يرفع القبعة احتراماً للفراعنة رغم الهزيمة أمام البرتغال.. CNN:منتخب مصر قوة لا يستهان بها بالمونديال.. مترو الإنجليزية: محمد صلاح لا يتوقف عن التسجيل.. والبرنابيو: هداف ليفربول يعيش موسما استثنائيا

العالم يرفع القبعة احتراماً للفراعنة رغم الهزيمة أمام البرتغال.. CNN:منتخب مصر قوة لا يستهان بها بالمونديال.. مترو الإنجليزية: محمد صلاح لا يتوقف عن التسجيل.. والبرنابيو: هداف ليفربول يعيش موسما استثنائيا

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة