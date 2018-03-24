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تأجيل محاكمة شاب اغتصب فتاة داخل شقته لجلسة 14 مايو

السبت، 24 مارس 2018 12:27 م
تأجيل محاكمة شاب اغتصب فتاة داخل شقته لجلسة 14 مايو اغتصاب فتاة - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة شاب بتهمة اغتصاب فتاة داخل شقته لجلسة 14 مايو المقبل للمرافعة.
 
 
كانت  نيابة حوادث جنوب القاهرة، أحالت شابا لمحكمة الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة داخل شقته بمنطقة المقطم.
 
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من سكان عقار أفادوا فيه أنهم فوجئوا بخروج فتاة من الأسانسير فى حالة أعياء شديدة تستغيث بهم فى مدخل العقار وبسؤالها أخبرتهم بأن جارهم "كامى" الذى يسكن فى الطابق الـ16 اعتدى عليها جنسيا.
 
 
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها بناء على أقوالها تعرفت بالمتهم فى أحد الشوارع، ودار بينهما حديث تعارف ثم طلب منها المتهم التوجه معه الى شقته للحديث معها، وعقب وصولهم صعد بها إلى شقته ثم قدم لها عصير به مخدر واعتدى عليها جنسيا، وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته لمحكمة جنايات القاهرة بعد أن أثبت تقرير الطب تعرضها للاعتداء الجنسى.

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