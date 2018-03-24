تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأسنان أسبوعين لعدم اكتمال النصاب







كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، والتى كان من المقرر عقدها اليوم، لمدة أسبوعين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وكان من المقرر أن تناقش العمومية، ميزانيتى عامى 2014، و2015، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتصديق على قرارات الجمعية العمومية العادية والطارئة السابقتين، واعتماد اللائحة الإدارية الداخلية للموظفين، وتعيين مراقب مالى جديد.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، مناقشة رفع الحد الأقصى للصرف للنقيب والأمين العام وهيئة المكتب باللائحة المالية للنقابة للتضخم، واعتماد تعديل أسعار الخدمات المقدمة للأجانب على أن يتم سدادها بالدولار، واعتماد أسعار تسجيل غرف العمليات، ومعامل الباثولوجيا طبقا لقرار المجلس، بالإضافة إلى النظر فى زيادة قيمة الترشح للانتخابات طبقا لقرار الجمعية العمومية فى ديسمبر 1990، والذى لم يطبق فى الانتخابات 2012، و2018.