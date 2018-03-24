تأجيل الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين فى أحداث مطاى لـ 14أبريل

تأجيل الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين فى أحداث مطاى لـ 14أبريلالسبت، 24 مارس 2018 12:02 م
محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قررت محكمة النقض، تأجيل طعن المتهمين في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية باحداث مطاى" لجلسة 14 أبريل لاستمرار المداولة مع حبس المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية كلا من المستشارين سمير سامى، وحازم عبدالحميد، وطارق على، وأحمد محمد وهشام إسماعيل، وأكرم سيد، وتامر سالم، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى 7 أغسطس 2017 بإعدام 12متهما حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.
كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينها 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين لوفاتهم .
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