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بيع ساعة الملك فاروق برقم قياسى فى مزاد كريستيز دبى.. تعرف على السعر

السبت، 24 مارس 2018 03:44 م
بيع ساعة الملك فاروق برقم قياسى فى مزاد كريستيز دبى.. تعرف على السعر ساعة الملك فاروق





كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت شبكة بلومبرج، الأمريكية، أن ساعة الملك فاروق بيعت فى مزاد دار كريستيز فى دبى برقم قياسى بالنسبة لساعة فى الشرق الأوسط، بلغ 912.500 دولار.

 

وتعد الساعة من ماركة "باتيك فيليب" الفاخرة، وقد تم عملها خصيصا للملك فاروق عام 1944، وكان يقدر سعرها قبل عرضها فى المزاد بنحو 800 ألأف دولار.

 

وقال مايكل جها، المدير الإدارى لدار كريستيز الشرق الأوسط: "من الواضح جداً أن هناك إقبال على شراء الساعات الثمينة فى جميع أنحاء المنطقة"

 

وبيعت ساعة "رولكس جى إم تى ماستر" الخاصة بحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بـ 162.500 دولار، متجاوزا التقديرات التى تراوحت بين 120 ألف دولار إلى 160 ألف دولار. وبلغ إجمالى المبيعات للمزاد 7.1 مليون دولار، مقارنة بتقديرات تراوحت بين 5 ملايين إلى 8 ملايين دولار.


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الملك فاروق

ساعة الملك فاروق

مزاد كريستيز

دبى




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