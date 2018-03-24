بنك ناصر: 3 ملايين و 600 ألف جنيه إجمالى صرف النفقة بالمحمول خلال مارس







كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعى، أن عدد المستفيدين من خدمة صرف النفقة بالمحمول فى تزايد مستمر مما يؤكد أن الخدمة تلقى إقبالا من العملاء وإن إجمالى من تقدم للتسجيل فى هذه الخدمة يبلغ 13 ألف و 500 مستفيدا حتى الآن، وأن القيمة المنصرفة لشهر مارس قاربت 3 ملايين و 600 ألف جنيه، استفاد منها نحو 9 آلاف حالة حتى الخميس الماضى، من إجمالى 46 مليون جنيه تصرف شهريا لكل مستحقى النفقة البالغ عددهم 311 ألف مستحق؛ منهم 250 ألف إبنا وإبنة مستحقين للنفقة.

وأوضح الدكتور الدكتور شريف فاروق، فى تصريحات اليوم، أن الاستفادة من هذه الخدمة لا يحتاج سوى ملء إستمارة بفرع البنك التابع له مستحق النفقة أو من أي مركز لخدمات المحمول ، لافتا الى أن التقديم لهذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول العادي ولايحتاج إلى تليفون محمول ذكي، لتصل للعميل رسالة نصية قصيرة (SMS) مفادها قيمة المبلغ المحول له وكلمة سر (PIN Code) ، يتوجه بها إلى أقرب فرع لشركة المحمول أو موزع معتمد لها ، ليقوم باستلام قيمة المبلغ المحول له.

يأتى ذلك فى إطار ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعى من خدمات متنوعة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة وتسهيلها أمام المواطنين وتخفيف العبء على مستحقي النفقة سواء من السيدات أو الوالدين أو الأبناء؛ حيث كان البنك قد بدأ تنفيذ خدمة صرف النفقة بالمحمول اعتبارا من 1/12/2017 على إثر توقيع بروتوكولات تعاون أكتوبر الماضى بين بنك ناصر وشركات المحمول الأربعة العاملة فى مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول تلاه بدء التسجيل أول نوفمبر 2017.

كان مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة قد عقد مؤخرا اجتماعا لمجلس إدارته برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، وأعلن أن رصيد المنصرف من الصندوق يبلغ 2 مليار و410 مليون جنيه لعدد 188580 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها ، استفادت منه 311 ألف حالة، حيث يهدف صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.