بنك الاستثمار العربى يضع استراتيجية عمل لمدة 3 سنوات ترتكز على 4 محاور







كتب أحمد يعقوب

اختتم بنك الاستثمار العربى آخر جلساته التى انعقدت على مدى 3 أسابيع بدءا من 3 مارس، لوضع الاستراتيجية النهائية للبنك بمشاركة كل القطاعات، متضمنة أيام العطلات، لإعطاء فرصة لتقديم كل الأفكار خارج نطاق العمل اليومى، وذلك برئاسة هانى سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وحضورهشام عبد العال، مساعد العضو المنتدب، ورؤساء القطاعات ونوابهم وممثلى القطاعات المختلفة، إذ عرض كل قطاع استراتيجيته خلال السنوات من 2018 حتى 2020.

وقدم الدكتور أحمد فؤاد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة Integrating Marketing Solutions وأستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية جلسات العمل بمشاركة كل قطاعات البنك لمناقشة استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مسؤولين بالبنك، تأتى هذه الاجتماعات إيمانا من بنك الاستثمار العربى بضرورة مشاركة كل المستويات الإدارية والعمرية داخل البنك لوضع استراتيجية جديدة عن طريق تنظيم جلسات عمل لوضع الاستراتيجية لإعطاء فرصة للتعلم والتطوير من خلال رؤية واضحة لكل القطاعات، ومشاركتها مع الإدارة العليا، واتخاذ قرار بشكل علمى لضمان الاستمرارية والاستقرار.

وأعرب هانى سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عن سعادته بالأفكار الجديدة التى تم عرضها من قبل العاملين لمناقشتها بالجلسة النهائية للنهوض بالمؤسسة، إذ نجح البنك حاليا فى وضع استراتيجية جديدة ترسم مستقبله لمدة 3 أعوام مقبلة، مبنية على تاريخ البنك وحاضره وقدرته الحالية على الانطلاق، وتعتمد على التوجهات الاستراتيجية للدولة وقدرة البنك على تقديم الجديد والتكنولوجى، حتى نكون تحت عنوان "قد اللى جاى".

وأشار "سيف النصر" إلى أن الاستراتيجية تتمثل فى 4 عناصر رئيسية، هى: العنصر البشرى، والخدمات والأنشطة التى يقدمها البنك، والقنوات المصرفية المتنوعة والمتمثلة فى الفروع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالأعمال التى تتوافق مع التوجهات الحالية، لافتا إلى أن البنك وصل لمرحلة من الاستقرار وأصبح قادرا على النمو والتقدم للأمام بجانب البنوك المنافسة، من خلال تقديم الخدمات المصرفية التى يتميز بها نسبيا عن البنوك الأخرى مع التوجه والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى والعضو المنتدب للبنك، أن رؤية البنك تسعى لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا، إضافة إلى رسالتها التى تهدف للاستثمار فى ثروتنا البشرية والتطور والتواصل المباشر والرقمى لتقديم خدمات متميزة بكل احترام ورقى لدعم العملاء والمجتمع.