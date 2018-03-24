video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بنك الاستثمار العربى يضع استراتيجية عمل لمدة 3 سنوات ترتكز على 4 محاور

السبت، 24 مارس 2018 12:00 م
بنك الاستثمار العربى يضع استراتيجية عمل لمدة 3 سنوات ترتكز على 4 محاور فريق عمل بنك الاستثمار العربى





كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق

اختتم بنك الاستثمار العربى آخر جلساته التى انعقدت على مدى 3 أسابيع بدءا من 3 مارس، لوضع الاستراتيجية النهائية للبنك بمشاركة كل القطاعات، متضمنة أيام العطلات، لإعطاء فرصة لتقديم كل الأفكار خارج نطاق العمل اليومى، وذلك برئاسة هانى سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وحضورهشام عبد العال، مساعد العضو المنتدب، ورؤساء القطاعات ونوابهم وممثلى القطاعات المختلفة، إذ عرض كل قطاع استراتيجيته خلال السنوات من 2018 حتى 2020.
 
وقدم الدكتور أحمد فؤاد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة Integrating Marketing Solutions وأستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية جلسات العمل بمشاركة كل قطاعات البنك لمناقشة استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة.
 
وبحسب مسؤولين بالبنك، تأتى هذه الاجتماعات إيمانا من بنك الاستثمار العربى بضرورة مشاركة كل المستويات الإدارية والعمرية داخل البنك لوضع استراتيجية جديدة عن طريق تنظيم جلسات عمل لوضع الاستراتيجية لإعطاء فرصة للتعلم والتطوير من خلال رؤية واضحة لكل القطاعات، ومشاركتها مع الإدارة العليا، واتخاذ قرار بشكل علمى لضمان الاستمرارية والاستقرار.
 
وأعرب هانى سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عن سعادته بالأفكار الجديدة التى تم عرضها من قبل العاملين لمناقشتها بالجلسة النهائية للنهوض بالمؤسسة، إذ نجح البنك حاليا فى وضع استراتيجية جديدة ترسم مستقبله لمدة 3 أعوام مقبلة، مبنية على تاريخ البنك وحاضره وقدرته الحالية على الانطلاق، وتعتمد على التوجهات الاستراتيجية للدولة وقدرة البنك على تقديم الجديد والتكنولوجى، حتى نكون تحت عنوان "قد اللى جاى".
 
وأشار "سيف النصر" إلى أن الاستراتيجية تتمثل فى 4 عناصر رئيسية، هى: العنصر البشرى، والخدمات والأنشطة التى يقدمها البنك، والقنوات المصرفية المتنوعة والمتمثلة فى الفروع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالأعمال التى تتوافق مع التوجهات الحالية، لافتا إلى أن البنك وصل لمرحلة من الاستقرار وأصبح قادرا على النمو والتقدم للأمام بجانب البنوك المنافسة، من خلال تقديم الخدمات المصرفية التى يتميز بها نسبيا عن البنوك الأخرى مع التوجه والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  
 
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى والعضو المنتدب للبنك، أن رؤية البنك تسعى لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا، إضافة إلى رسالتها التى تهدف للاستثمار فى ثروتنا البشرية والتطور والتواصل المباشر والرقمى لتقديم خدمات متميزة بكل احترام ورقى لدعم العملاء والمجتمع.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بنك الاستثمار العربى يطرح باقات كأس العالم مؤازرة المنتخب الوطنى بالمونديال

Business Today تكرم رئيس بنك الاستثمار العربى كأفضل الشخصيات المؤثرة بالاقتصاد

بنك الإستثمار العربي

الجامعة الامريكية

اقتصاد

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

اخبار البنوك




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة