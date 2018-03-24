بطريركية الأقباط بالأسكندرية تدين حادث التفجير و تنعى شهداء الوطن







الإسكندرية جاكلين منير

أدانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية، الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مدير أمن الأسكندرية صباح اليوم.

ونعت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية فى بيان لها، شهيد الوطن المساعد علي جلال الذي راح ضحية أشخاص تجردوا من كل معاني الانسانية ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد، وقالت الكنيسة فى البيان : "أيضاً نصلي ونطلب من الله الشفاء لكل مصابي الحادث كما نشكر الله على نجاة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية من هذا الحادث الغادر ونصلي من أجله ومن أجل جميع المسؤولين في البلاد لكي يحفظهم الله بكل سلام"

وأكدت البطريركية أن حرب الاٍرهاب، لن تثني أي مصري مخلص محب لبلاده عن المضي قدماً في معركة ستنتهي إن شاء الله بنصر قوى الخير والإصلاح على قوى الشر والخراب.

كما أكدت البطريركية أن هذه المحاولات لن تقلل من حماس المصريين من المشاركة في دورهم الوطني في انتخابات الرئاسة المقبلة.