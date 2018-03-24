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بدء فعاليات حفل إطلاق أكبر مشروعات شركة مكسيم "The Canyon" بالمستقبل سيتى

السبت، 24 مارس 2018 09:19 م
بدء فعاليات حفل إطلاق أكبر مشروعات شركة مكسيم "The Canyon" بالمستقبل سيتى عقارات - أرشيفية





كتب أحمد حسن
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بدأت، منذ قليل،  فعاليات حفل انطلاق كبرى مشروعات شركة "مكسيم" العقارية بمدينة المستقبل سيتى، بحضور ومشاركة أعداد غفيرة من عملاء الشركة والمهتمين بالسوق العقارى.

ومن المتوقع  أن يحدث مشروع the canyoun نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى، حيث حرص الآلاف من المواطنين وعدد كبير من رجال الأعمال على حضور حفل انطلاق المشروع.

ومن جانبه، قال  عمرو محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم، إن الشركة تهدف إلى إقامة وطرح المشاريع العقارية بشتى المحافظات المصرية، فى إطار دعم التطوير العقارى المصرى وإقامة المشروعات الاستثمارية العملاقة.

وأوضح عمرو محسن أن المشروع يقع فى المرحلة السكنية الثانية من المستقبل سيتى، وعلى بعد خطوات قليلة من الطريق الرئيىسى، حيث يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الجديدة.

ويمتد المشروع على أكثر من 200 فدان متضمنًا ثلاث أحياء مميزة تتنوع ما بين فيلات وتاون هاوس وتوين هاوس، إلى جانب وحدات سكنية فارهة ودوبلكس استوديوهات فندقية، ومطاعم وكافيهات، وأهم ما يميز مشروع "The Canyon" أنه يوفر حياة استثنائية جديدة وسط الغابات والأشجار الكثيفة، والتى تخلق نوع من الهدوء والاستمتاع بمناظر الطبيعة.

وأكد عمرو محسن أن الشركة تهدف إلى إقامة أكبر المشاريع السياحية بمصر، فى إطار وطنى لدعم السياحة،  وإيصال صورة حضارية عن مصر الحديثة، والتى تمتلك أهم وأضخم المنتجعات السياحية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مكسيم للاستثمار، أن الشركة تحرص دائمًا على مواكبة المتغريات التى تحدث فى السوق العقارى لكى تتلائم مشروعاتها مع حركة التنمية العمرانية التى تتبناها الدولة فى الفترة الحالية، وذلك من أجل تحقيق قيمة مضافة فى السوق، لافتًا إلى أن أهم ما يميز مشروعات الشركة الابتكارات الحديثة والرفاهية العمرانية لتلبية كافة الأذاوق.

ويذكر ان شركة مكسيم قد قدمت مؤخراً أكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى "بو سيدى عبد الرحمن"، بحضور محافظ مطروح، ونخبة من القيادات والعاملين بقطاع السياحة، كأكبر مشروع سياحى بتكلفة 14 مليار جنيه، مقسمة إلى مشروع  "بوايلاندز" و"بو ساندز"، وبدأت بتسيلم وحدات المرحلة الأولى من مشروع "بوايلاندز" بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار جنيه.


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