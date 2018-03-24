بدء عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من جنوب الغوطة السورية

بدء عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من جنوب الغوطة السوريةالسبت، 24 مارس 2018 08:03 م
إجلاء من الغوطة السورية -أرشيفية
(أ ف ب)
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بدأت مساء السبت عملية إجلاء مقاتلين مع عائلاتهم من جيب يسيطر عليه فيلق الرحمن فى جنوب الغوطة الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فى عملية هى الثانية فى المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا.
وأوردت الوكالة فى خبر عاجل "وصول عدد من الحافلات تقل نحو 500 من المسلحين وعائلاتهم إلى ممر عربين تمهيداً لإخراجهم من الغوطة"، فى وقت تتجمع الحافلات حالياً فى هذه النقطة بانتظار اكتمال القافلة تمهيداً لانطلاقها الى مناطق الشمال السوري.
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