بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة







كتب إبراهيم قاسم

بدأت، منذ قليل، فترة الصمت الدعائى الثانى، للانتخابات الرئاسية، وذلك فى تمام الساعة 12 صباح اليوم السبت، والتى يتم فيها وقف الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة .

ويستمر الصمت الانتخابى على مدار اليوم السبت والأحد، لتبدأ فترة الاقتراع فى الداخل على مدار الأيام 26 و27 و28 مارس الجارى، حيث تحظر كافة الأنشطة الدعاية لمرشحى الرئاسة، سواء بعقد المؤتمرات أو الندوات وتعليق الملصقات وغيرها من الأنشطة.

ومن المقرر أن يتسلم صباح اليوم السبت القضاة المظاريف الانتخابية التى تتضمن بطاقات الاقتراع كشوف الناخبين ومحاضر الفرز والاقتراع من المحاكم الابتدائية، ومن داخل الصالات الرياضية المغطاة، على أن يتوجه القضاة إلى لجانهم الفرعية يوم الأحد حتى يضمنوا فتح اللجان فى مواعيدها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً أول أيام الانتخابات الذى يوافق يوم الاثنين .