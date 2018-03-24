بدء افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية رئيس الجمهورية







كتب لؤى على - تصوير محمود فخرى

بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح وزارة الأوقاف المصرية المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمشاركة دولية واسعة بلغت خمسين دولة، يشارك منها 66 متسابقا وعشرة محكمين دوليين، وتتجاوز قيمة جوائز المسابقة المليون جنيه، ويقام على هامش المسابقة بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية العظيمة.

شارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف وكيل مجلس النواب.

وتهدف المسابقة إلى جانب خدمة كتاب الله عز وجل اكتشاف وتشجيع المواهب من النشء وشباب القرّاء وتقديم جيل جديد من شباب القرّاء من مختلف دول العالم ، خدمة لكتاب الله عز وجل ولأهل القرآن الحقيقيين المتميزين، فى إطار دور مصر الريادى والتاريخى فى خدمة القرإن وأهل القرآن وقراء القرآن.