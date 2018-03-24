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بث مباشر لافتتاح الرئيس السيسي المؤتمر القومى للبحث العلمى

السبت، 24 مارس 2018 11:15 ص
بث مباشر لافتتاح الرئيس السيسي المؤتمر القومى للبحث العلمى الرئيس السيسى





كتب سمير حسنى - محمد تهامى زكى
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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين".

                               

المؤتمر يتناول مراجعة أولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا ويهدف لربط البحث العلمى باحتياجات 


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