بالفيديو.. طلاب باكستان يستقبلون مفتى الجمهورية بالورود







كتب هيثم سلامة

استقبل الطلاب والأساتذة فى دولة باكستان، مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، بإلقاء الورود احتفالا به، حيث منحة الرئيس الباكستانى ممنون حسين فى احتفال أمس بالعاصمة إسلام أباد قلادة القائد الأعظم.

تعد قلادة القائد الأعظم، أرفع وسام وطنى فى الجمهورية الباكستانية، والذى منحت للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، تقديرًا للجهود التى تبذلها دارُ الإفتاء المصرية.