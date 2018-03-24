video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بالفيديو..رئيس صرف صحى القاهرة يناشد المصانع بتطبيق ضوابط الصرف الصناعى

السبت، 24 مارس 2018 09:12 م
بالفيديو..رئيس صرف صحى القاهرة يناشد المصانع بتطبيق ضوابط الصرف الصناعى المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه الصرف الصحى للقاهرة الكبرى





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

ناشد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه الصرف الصحى للقاهرة الكبرى أصحاب المصانع بضروره الالتزام بقواعد واشتراطات الصرف الصناعى، وعدم إلقاء المواد الكيماويه والأصباغ والمخلفات الصلبه لما لها من تأثير سلبي على عمليات المعالجه وصعوبه استخدام المياه مره أخرى، وكذلك الورش التي تقوم بالتعامل مع شبكات الصرف الصحي على أنها وعاء كبير يستوعب أى شئ من زيوت وشحوم والمقاهى ومخلفات الشاى بكميات كبيرة 

وشدد بدوى خلال ختام فعاليات أسبوع ترشيد المياه بقصر ثقافه روض الفرج على ضرورة وجود أحواض ترسيب لأن هذا من شأنه الحفاظ على الشبكات والبيئه وصحه المواطن بالتبعيه .

وفى سياق متصل أكد بدوى أن الحفاظ على قطره المياه واجب على الجميع مسئول ومواطن مناشدا الحضور بأن مصر تستحق من الجميع الحفاظ على مقدراتها وثرواتها، ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل الحفاظ على كل قطره مياه، وأن يتصدى الجميع للسلوكيات السلبيه من إهدار المياه، مؤكدا أن من نراه من اسراف في استخدامات المياه جرم في حق الجميع والأجيال القادمه وواجب على الجميع التصدي والنصح والإيجابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قارئ يشكو من انهيار شبكة الصرف الصحى بشارع الصحابة ببولاق الدكرور

الصرف الصحى

القاهرة الكبرى

المصانع

الورش




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة