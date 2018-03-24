بالفيديو..رئيس صرف صحى القاهرة يناشد المصانع بتطبيق ضوابط الصرف الصناعى







كتب سيد الخلفاوى

ناشد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه الصرف الصحى للقاهرة الكبرى أصحاب المصانع بضروره الالتزام بقواعد واشتراطات الصرف الصناعى، وعدم إلقاء المواد الكيماويه والأصباغ والمخلفات الصلبه لما لها من تأثير سلبي على عمليات المعالجه وصعوبه استخدام المياه مره أخرى، وكذلك الورش التي تقوم بالتعامل مع شبكات الصرف الصحي على أنها وعاء كبير يستوعب أى شئ من زيوت وشحوم والمقاهى ومخلفات الشاى بكميات كبيرة

وشدد بدوى خلال ختام فعاليات أسبوع ترشيد المياه بقصر ثقافه روض الفرج على ضرورة وجود أحواض ترسيب لأن هذا من شأنه الحفاظ على الشبكات والبيئه وصحه المواطن بالتبعيه .

وفى سياق متصل أكد بدوى أن الحفاظ على قطره المياه واجب على الجميع مسئول ومواطن مناشدا الحضور بأن مصر تستحق من الجميع الحفاظ على مقدراتها وثرواتها، ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل الحفاظ على كل قطره مياه، وأن يتصدى الجميع للسلوكيات السلبيه من إهدار المياه، مؤكدا أن من نراه من اسراف في استخدامات المياه جرم في حق الجميع والأجيال القادمه وواجب على الجميع التصدي والنصح والإيجابية.