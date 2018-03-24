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بالصور.. برج القاهرة يطفئ أنواره للمشاركة بـ"ساعة الأرض"

السبت، 24 مارس 2018 11:56 م
بالصور.. برج القاهرة يطفئ أنواره للمشاركة بـ"ساعة الأرض" احتفالية وزارة البيئة بساعة الأرض





كتبت آية دعبس - تصوير حسام عاطف
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شهد برج القاهرة، احتفالية وزارة البيئة، هذا العام بساعة الأرض، بإطفاء أنواره، وعدد من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات؛ ومنها الأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية، وذلك لتعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد، لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم .

 

وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال مشاركته بفعالية ساعة الأرض، أن الاحتفالية هذا العام تأتى تحت شعار "نتعهد بحماية كوكبنا"، وأن الهدف من المشاركة هو زيادة وعى الأفراد بالآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية التى يمكن مواجهتها وتقليل آثارها من خلال توفير استهلاك الطاقة بالاستغناء عن الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مع استثناء الأجهزة المهمة والمستشفيات لمدة ساعة.

 

وأشار وزير البيئة، إلى أن نحو 180 دولة بالعالم تشارك بساعة الأرض، بإطفاء أنوار أكثر من 12000 معلم وموقع، بمشاركة حوالى 2.5 مليار شخص حول العالم .

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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