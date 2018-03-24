انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى بمقر الجامعة العربية

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انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى، والذى ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تحت شعار "الاستثمار العربى الأفريقى فى ظل التنمية المستدامة"، برعاية الجامعة العربية، ويستمر على مدى 5 أيام بمشاركة عدد كبير من ممثلى جمعيات سيدات الأعمال بالدول العربية والمستثمرين .

وصرحت رئيس الاتحاد الدكتورة هدى يسى، بأن المؤتمر يستعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأربع سنوات الماضية من قوانين استثمارية ومشروعات تنموية عملاقة وعرض الفرص الاستثمارية ذات العائد المميز بمصر.

وأضافت هدى يسى، أن المؤتمر يشكل فرصة لجذب الاستثمارات إلى السوق المصرى فى ظل وجود الأمن والأمان مع وجود جيش قوى للدولة، كما سيكون المؤتمر والمعرض المصاحب له بوابة للتجارة البينية العربية الأفريقية والتعاون الاستثمارى المشترك، حيث يتضمن معرضا خاصا لإعادة إعمار العراق بمشاركة كبار المسئولين من العراق، وأيضاً تخصيص جناح بالمعرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للصناعات الكبرى، وزيارة بعض المدن الصناعية والمشروعات ذات الفرص المتاحة من حيث التمويل والشراكة، مؤكده أن المؤتمر سيشهد إقامة معرض دولى وورش عمل واجتماعات ثنائية وزيارات ميدانية للمدن الصناعية ورحلات سياحية فى مصر .