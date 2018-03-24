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اليوم.. عمومية نقابة أطباء الأسنان تبحث زيادة رسوم الترشح بالانتخابات

السبت، 24 مارس 2018 06:00 ص
اليوم.. عمومية نقابة أطباء الأسنان تبحث زيادة رسوم الترشح بالانتخابات الدكتور إيهاب هيكل وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه من المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، مساء اليوم السبت، بدار الحكمة.

 

وأوضح هيكل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تناقش العمومية، ميزانيتى عامى 2014، و2015، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتصديق على قرارات الجمعية العمومية العادية والطارئة السابقتين، واعتماد اللائحة الإدارية الداخلية للموظفين، وتعيين مراقب مالى جديد.

 

وأضاف :"ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، مناقشة رفع الحد الأقصى للصرف للنقيب والأمين العام وهيئة المكتب باللائحة المالية للنقابة للتضخم، واعتماد تعديل أسعار الخدمات المقدمة للأجانب على أن يتم سدادها بالدولار، واعتماد أسعار تسجيل غرف العمليات، ومعامل الباثولوجيا طبقا لقرار المجلس، بالإضافة إلى النظر فى زيادة قيمة الترشح للانتخابات طبقا لقرار الجمعية العمومية فى ديسمبر 1990، والذى لم يطبق فى الانتخابات 2012، و2018".


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