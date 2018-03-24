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اليوم.. سماع شهود إثبات فى إعادة محاكمة 3 متهمين بحرق كنيسة كرداسة

السبت، 24 مارس 2018 06:00 ص
اليوم.. سماع شهود إثبات فى إعادة محاكمة 3 متهمين بحرق كنيسة كرداسة ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة





كتب أحمد حسنى
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تستمع الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، للشهود الشاهد الأول والثانى والثالث فى إعادة محاكمة 3 متهمين بالقضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة،  المعروفة بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" فى كرداسة.

وكان دفاع المتهمين طلب فى الجلسة الماضية سماع شهود الإثبات الأول والثانى والثالث فاستجابت المحكمة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط فى حريق كنيسة كفر حكيم  بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة فضلا عن ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع فى القتل، وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام ومقاومة السلطات.

 


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