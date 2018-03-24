اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى بحضور الرئيس السيسى







كتب وائل ربيعى

تنطلق فعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وممثلى علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذا المؤتمر يهدف إلى مراجعة أولويات البحث العلمى فى إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع، والمساهمة فى حل المشاكل الملحة والضاغطة، وخدمة أهداف التنمية، وبخاصة المشروعات القومية العملاقة.

وأشار الوزير، إلى أن من أهداف المؤتمر أيضًا تنمية أواصر الشراكة بين مؤسسات البحث العلمى "الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية" والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والوصول إلى أفضل الآليات لتطوير البنية التحتية والمؤسسية والقدرات البحثية الوطنية، فضلاً عن التأكيد على دعم الدولة للبحث العلمى وتثمين دور العلم والعلماء فى بناء مصر الجديدة.

وأعلن الدكتور عبد الغفار، أن محاور المؤتمر تدور حول تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مراجعة الأولويات فى ضوء رؤية مصر للتنمية، والإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى بناء القدرات "المنح والبعثات، والشبكات العلمية، ومراكز التميز العلمى، والمكتبات الرقمية، والنشر العلمى" والتمويل وهجرة العقول، وأخلاقيات البحث العلمى، وتقييم الأداء وقياس المردود من الاستثمار فى البحث العلمى.

وأشار الوزير، إلى أن محاور المؤتمر ستناقش أيضًا دور البحث العلمى فى المشروعات القومية الكبرى، والزراعة والغذاء، والصحة والدواء، والطاقة والمياه، والتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم الابتكار وربط البحث العلمى بالصناعة، ونقل التكنولوجيا، والحاضنات التكنولوجية، والتحالفات التكنولوجية، وأودية العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن المؤتمر يتضمن محورًا هامًا عن تمكين الشباب والمرأة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وابتكارات الشباب "الابتكار المجتمعى" ومدارس المتفوقين "STEM" وجامعة الطفل والتعليم الفنى والتكنولوجى، ومشروعات التخرج، وعلماء الجيل القادم، وأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، والمرأة فى البحث العلمى.

وأكد الوزير، أنه من المقرر تشكيل مجموعات بحثية وتنفيذية لدراسة كل محور من المحاور وإعداد ورقة عمل واضحة المعالم لتقييم الوضع الحالى والمقترحات لوضع خطط عمل مستقبلية، فضلاً عن وضع جدول أعمال لجلسات عمل المؤتمر.

جدير بالذكر، أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض حول استعراض مخرجات البحث العلمى التطبيقية، ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية على المستويين المحلى والدولى فى مجالات الطاقة والمياه، والصحة والدواء، والزراعة والغذاء، والبيئة والتغيرات المناخية، والعلوم البينية والتكنولوجيات، وسياسات وأخلاقيات البحث العلمى، والدراسات المستقبلية والاستشرافية.