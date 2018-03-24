اليوم السابع: الانتخابات فى أمان

اليوم السابع: الانتخابات فى أمانالسبت، 24 مارس 2018 07:06 م
اليوم السابع غدا
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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من التغطيات الهامة على رأسها أجواء تأمين الانتخابات الرئاسية 2018 تحت عنوان" الانتخابات فى أمان.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل استعدادات تأمين اللجان ومحيط المراكز والمقار الانتخابية.. القوات الجوية تنقل القضاة بالأماكن النائية والمنعزلة.. والشرطة تتسلم الليلة 11 ألف مركز ومقر انتخابى على مستوى الجمهورية.
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