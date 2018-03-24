اليوم السابع: الانتخابات فى أمان







ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من التغطيات الهامة على رأسها أجواء تأمين الانتخابات الرئاسية 2018 تحت عنوان" الانتخابات فى أمان.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل استعدادات تأمين اللجان ومحيط المراكز والمقار الانتخابية.. القوات الجوية تنقل القضاة بالأماكن النائية والمنعزلة.. والشرطة تتسلم الليلة 11 ألف مركز ومقر انتخابى على مستوى الجمهورية.

اقرأ فى العدد أيضا..

- خالد صلاح يكتب: المصريون سيردّون على حادث الإسكندرية غداً فى لجان التصويت

- الرد على الإرهاب فى صناديق الانتخابات.. فشل استهداف موكب مدير الأمن بتفجير سيارة مفخخة.. واستشهاد شرطى ومجند وإصابة 5.. اللواء النمر بعد نجاته: نحن فداء لمصر وجنود الوطن.. وقوات التدخل السريع تفرض كردوناً أمنياً

- كوبر يُبعد السماسرة عن نجوم المنتخب.. مكاسب الفراعنة فى مباراة البرتغال.. ثنائية رونالدو تُبعد 4 لاعبين عن تشكيل مباراة اليونان.. واختبار طبى للشحات

- أكرم القصاص يكتب: الأيادى الخفية فى العملية التعليمية!

- محمد الدسوقى رشدى يكتب: تفجير المشاركة الانتخابية

- دندراوى الهوارى يكتب: إرهاب الإخوان سيزيد من الحشود أمام اللجان!!

- السيسى: مصر بحاجة لمجتمع العلماء وإلى عقولهم وأبحاثهم.. الرئيس: واجهنا التحديات بمنهج شامل وليس بمسكنات.. والبحث العلمى "خيار استراتيجى" لتجاوز الصعوبات

- أحمد المالكى يكتب: ثمانية أعوام من العطاء

- وزير الداخلية يكرم مصابى الشرطة والمشاركين فى" سيناء 2018"

- رئيس الوزراء يلتقى المصيلحى ومروان لمتابعة خطة "التموين" و"النواب"

- علاء عابد: السفارة المصرية بلندن استعانت بطبيب شرعى على نفقتها لإعداد تقرير عن وفاة «مريم»

- قطر تختار المدرب الجديد لـ« باريس سان جيرمان»

- « التنورة» تستقبل وفد شرطة أمريكياً بـ"المطار"

- «الفاو» تطلق مشروع " الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى"

- طوفان الغضب يضرب «فيس بوك» بعد فضيحة تسريب البيانات