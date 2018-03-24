اليوم.. "الإدارية العليا" تقرر مصير عضوية توفيق عكاشة بالبرلمان

اليوم.. "الإدارية العليا" تقرر مصير عضوية توفيق عكاشة بالبرلمانالسبت، 24 مارس 2018 12:00 ص
توفيق عكاشة
كتب أحمد عبد الهادى
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تصدر الدائرة الأولى"موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكمها فى الطعن المقام من توفيق عكاشة، ويطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.
اختصم الطعن رقم 39758 لسنة 62، رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
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