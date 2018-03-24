اليوم.. استكمال مرافعة دفاع "بديع" ورفاقه فى قضية فض اعتصام رابعة







كتب إيهاب المهندس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، مرافعة دفاع محمد بديع و738 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة".

وأحالت المحكمة فى جلستها الماضية - بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد - جميع المحامين فى الدعوى للمحكمة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظائفهم وتغريم كل منهم 50 جنيهًا، عدا 4 محاميين ترافعوا فى الجلستين الماضية والتى سبقتها.

وقال رئيس المحكمة، "إن هذه الدعوى نظرت أمام الدائرة منذ سنتين ولبت المحكمة جميع طلبات الدفاع، وطلبت من النيابة المرافعة ونبهت على الدفاع ضرورة المرافعة، وأجلت المحكمة الدعوى للعديد من الجلسات للمرافعة والدفاع أخل بواجباته ما يعد تماطلاً فى الدعوى.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية قيادات جماعة الإخوان، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.