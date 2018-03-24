الوطنية للانتخابات: نتابع عملية تسليم رؤساء اللجان أوراق انتخابات الرئاسة







كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تتابع عملية تسليم رؤساء اللجان العامة والفرعية أوراق الانتخابات الرئاسية ومرفقاتها والمقرر إجرؤها ايام 26 و27 و28 مارس الجارى، حيث تسلم عدد كبير من القضاة أوراق الانتخاب وجارى توزيع الأوراق على باقى اللجان اليوم وغدا .

وأضاف "الشريف" فى بيان له اليوم – أنه ردا على ما أثير من تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعى حول السند المقرر قانونا للإدلاء الناخب بصوته تود الهيئة الوطنية للانتخابات أن تنوه إلى أنه طبقا للمادة (1) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، فإنه لكل مصرى ومصرية بلغ سن الـ18 سنة أن يباشر بنفسه أحد الحقوق السياسية المنصوص عليها فى هذة المادة ومن بيها انتخاب رئيس الجمهورية .