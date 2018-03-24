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السبت، 24 مارس 2018 04:54 م
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النيابة تقدم تقرير فى قضية رشوة سعاد الخولى بتفريغ التسجيلات المحرزة

السبت، 24 مارس 2018 04:34 م
النيابة تقدم تقرير فى قضية رشوة سعاد الخولى بتفريغ التسجيلات المحرزة سعاد الخولى نائب محافظ الاسكندرية-أرشيفية





كتب : أمنية الموجى - أحمد حسنى - تصوير: خالد كامل
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عرضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار أسامة جامع، أحراز سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 آخرين، فى اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمى واستعماله، والتى تضمنت 376 ورقة حصيلة تفريغ المكالمات الصوتية.

 

وقدم ممثل النيابة العامة، فى مستهل جلسة محاكمة سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، و6 متهمين آخرين فى قضية الرشوة، تفريغ للأسطونات والتسجيلات المحرزة فى القضية، والتى بلغت 376 ورقة.

 

كما استمعت المحكمة لدفاع نائب محافظ الإسكندرية، محمد حمودة، والذى طلب الحصول على التفريغات للإطلاع عليها، طالبًا انتداب لجنة فنية، لعرض الفيديوهات، كما طالب بطلبه بالحصول على الاختصاصات الوظيفية الخاصة بموكلته، ملتمسًا تكليف المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية بشأن هذا والاستضياح ما إذا كان يجوز للمحافظ أن نائبه أخذ اختصاصات مخلة للمحافظ كتابيًا من عدمه.

 

من جانبه طالب المدعى بالحق المدنى بالإطلاع على الأوراق، كما التمس دفاع المتهم الثانى والثالث بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها لغير ذى صفة وقدم حوافظ المستندات،

 

كما طالب دفاع المتهم السابع التصريح له بالحصول على شهادة من إدارة شئون البيئة بالإسكندرية توضح التوصيف الوظيفى للمتهم السابع، وطالب بإخلاء سبيل وكله لترفع المحكمة للقرار.

 

وأخلت المحكمة فى جلستها الماضية - عضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى - سبيل أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد الحواد، والسيد إبراهيم بكفالة 100 ألف جنيه لكل متهم، مع استمرار حبس المتهمين الأولى والسابع.

 

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق سعاد الخولى وبقية المتهمين، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضى، فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.

 

وباشرت النيابة التحقيقات فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، واعترافات المتهمين، حيث ثبت طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

 


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