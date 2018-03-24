"النقض" تنظر اليوم طعن "بديع" على حكم المؤبد بـ"غرفة عمليات رابعة"







كتبت هدى أبو بكر

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات فى قضية غرفة عمليات رابعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 8 مايو الماضى، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 آخرين، وبرأت 21 متهمًا، فى إعادة محاكمة 39 متهمًا - بينهم بديع - بـ"غرفة عمليات رابعة".

وقبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس المحكمة السابق، فى ديسمبر الماضى، طعن 39 متهمًا، ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى جولة المحاكمة الأولى، والتى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذى نظمه أعضاء وأنصار جماعة الإخوان فى محيط مسجد رابعة، احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين فى أمر الإحالة اتهامات عديدة، منها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.