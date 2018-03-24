النقض تؤجل نظر طعن بديع فى "غرفة عمليات رابعة" لـ 14 أبريل المقبل







كتبت هدى أبو بكر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات فى قضية غرفة عمليات رابعة لجلسة 14 أبريل للاطلاع والمرافعة .

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فى جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الارهابية في محيط مسجد رابعة العدويةووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.