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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 24 مارس 2018 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة-أرشيفية





كتب: عبد الرحمن سيد
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تشهد الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم، السبت، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، وازدحم محيط جامعة القاهرة بالسيارات نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش.

 

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


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