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النار تلتهم 5 منازل.. تجدد حرائق القرية 17 بكفر الشيخ بعد توقفها 17 يوما

السبت، 24 مارس 2018 10:31 ص
النار تلتهم 5 منازل.. تجدد حرائق القرية 17 بكفر الشيخ بعد توقفها 17 يوما حرائق كفر الشيخ - أرشيفية





كفر الشيخ - محمد سليمان
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سادت حالة من الفزع بين مواطنى القرية 17 التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعدية فى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بعد تجدد الحرائق فى 5 منازل بالقرية، بعد توقفها قبل 17 يوما، عقب زيارة المعالج الروحانى وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين للقرية.

ومع تجدد الحرائق انتقلت سيارتا دفاع مدنى للقرية، فى محاولة لإخماد الحرائق التى تشتعل وتنطفئ فجأة بعدما تلتهم محتويات المنازل، وقال أحمد حمادة (أحد أهالى القرية) إن الحرائق تجددت فى منازل العائلة نفسها التى احترقت من قبل، وامتدت لمنازل أخرى بالقرية، فى موقف غريب يحدث بعدما اطمأن الأهالى بانتهاء الحرائق التى عانوا منها من قبل.

وقال السيد الصيفى، أحد أبناء القرية، إن النيران تجددت فى غرف النوم والمراتب والأسرّة دون توقفها، مؤكدا أنه لا يعلم سبب الحريق، وأن تكراره يثير الخوف والرعب، ويضيف محمد سعد عبده أن القرية شهدت منذ 24 يوما اشتعال النيران فى 18 منزلا بالقرية، وظلت النيران تشتعل 7 أيام متواصلة، ما اضطر الأهالى لهجر منازلهم ونقل مفروشاتهم بالشوارع.

ولفت المواطن إلى أن النيران هدأت عندما بدأ النائب السابق علاء حسانين، الذى لم يُنه عمله فى القرية بعدما حدثت مشادات كلامية بينه وبين إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن الدائرة، عبر إحدى الفضائيات.

 

 


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