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النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بإجراء المعاينة فى حادث تفجير موكب مدير أمن الاسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 01:12 م
النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بإجراء المعاينة فى حادث تفجير موكب مدير أمن الاسكندرية تفجير موكب مدير أمن الاسكندرية





كتب حازم عادل وأمنية الموجى
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أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة سيدى جابر إلى مكان حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الاسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة والإنتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى انه يتابع سير التحقيقات فى حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الاسكندرية .
 
أكد مصدر أمنى، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، إن الانفجار الذى وقع منذ قليل، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.

وأوضح المصدر، إن الحادث أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين، تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.

وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية لأحد المصابين خطيرة، وجارى عمل الإسعافات الطبية، نافيا تعرض اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، لأى إصابات جراء استهداف موكبه.

 


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