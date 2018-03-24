الملك سلمان وولى العهد يبعثان ببرقيات عزاء للرئيس السيسي فى ضحايا الإسكندرية

الملك سلمان وولى العهد يبعثان ببرقيات عزاء للرئيس السيسي فى ضحايا الإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 11:55 م
الملك سلمان وولى العهد
وكالات
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيات عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضحايا التفجير الذى وقع فى مدينة الإسكندرية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال خادم الحرمين الشريفين:"تلقينا نبأ التفجير الذى وقع فى مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنعرب لكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحان وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلدكم وشعبكم الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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