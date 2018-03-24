المفوض الأوروبى يزور لبنان الاثنين المقبل

المفوض الأوروبى يزور لبنان الاثنين المقبلالسبت، 24 مارس 2018 07:02 ص
يوهانس هان المفوض الأوروبى للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع
بيروت أ ش أ
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يزور المفوض الأوروبى للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، لبنان يوم الاثنين المقبل فى زيارة تستمر يومين، يلتقى خلالها الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريرى وعدد من المسؤولين لبحث الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ولبنان.
كما يبحث المفوض هان، الوضع فى لبنان قبل الانتخابات النيابية وطرق معالجة الأزمة الاقتصادية وتحمل عبء أزمة اللاجئين التى دخلت عامها الثامن.
ويلقى المفوض هان كلمة فى مؤتمر "سد الفجوة - التعليم العالى وما بعده" الذى تنظمه الجامعة الأمريكية فى بيروت فى إطار مشروع سبارك للتعليم العالى الممول من الاتحاد الأوروبي.
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