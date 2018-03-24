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المرور يعيد فتح الطرق المغلقة باستثناء طريق العوينات لسوء اﻷحوال الجوية

السبت، 24 مارس 2018 05:31 م
المرور يعيد فتح الطرق المغلقة باستثناء طريق العوينات لسوء اﻷحوال الجوية رياح شديدة وأتربة فى القاهرة والمحافظات





كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت اﻷشقر مدير المرور جميع الطرق المغلقة ما عدا طريق العوينات بالوادي الجديد نظرا لوجود رياح محملة بالأتربة وتناشد الادارة العامة للمرور الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 

كانت اﻹدارة العامة للمرور أغلقت عدد من الطرق السريعة والصحراوية اليوم السبت بسبب العاصفة الترابية وسوء اﻷحوال الجوية التى ضربت العديد من المحافظات وتم الإغلاق منعا لوقوع الحوادث المرورية.
 
 
 
 
 
 

 


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