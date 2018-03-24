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السبت، 24 مارس 2018 09:07 ص
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"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات بضبط 1432 مركبة مخالفة بالمحافظات

السبت، 24 مارس 2018 08:00 ص
"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات بضبط 1432 مركبة مخالفة بالمحافظات اللواء عصمت الأشقر رئيس الإدارة العامة للمرور





كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

 

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 915 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 517 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 

 

 

 


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حملات مرورية




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