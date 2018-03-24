"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات بضبط 1432 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات بضبط 1432 مركبة مخالفة بالمحافظاتالسبت، 24 مارس 2018 08:00 ص
اللواء عصمت الأشقر رئيس الإدارة العامة للمرور
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 915 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 517 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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