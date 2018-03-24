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المرصد السورى: 10 قتلى وعشرات الجرحى فى انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب

السبت، 24 مارس 2018 11:10 ص
المرصد السورى: 10 قتلى وعشرات الجرحى فى انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب تفجير فى سوريا - أرشيفية





أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم السبت، بسقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب، شمال سوريا، ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (العربية الحدث) الإخبارية، دون المزيد من التفاصيل.

 

 


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