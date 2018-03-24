المرصد السورى: 10 قتلى وعشرات الجرحى فى انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب

المرصد السورى: 10 قتلى وعشرات الجرحى فى انفجار سيارة مفخخة وسط إدلبالسبت، 24 مارس 2018 11:10 ص
تفجير فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم السبت، بسقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب، شمال سوريا، ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (العربية الحدث) الإخبارية، دون المزيد من التفاصيل.
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