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المرصد السورى: قصف واشتباكات عنيفة فى درعا ودير الزور

السبت، 24 مارس 2018 09:33 ص
المرصد السورى: قصف واشتباكات عنيفة فى درعا ودير الزور الحرب فى سوريا - أرشيفية





أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل أحد العناصر فى اشتباكات مع مسلحى المعارضة فى مدينة درعا وريفها.

وأضاف المرصد - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم السبت - أن الاشتباكات ترافقت مع قصف للجيش السورى استهدف مناطق المعارضة فى درعا، ومن جهة أخرى، أفاد ناشطون سوريون، بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولى قصفت مناطق خاضعة لسيطرة القوات الجيش السورى فى مدينة الميادين بمحافظة دير الزور.

وأضاف الناشطون، أن القوات الموالية للجيش السورى تبادلت القصف مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف فى منطقة ذيبان بريف دير الزور الشرقى، وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد، اليوم، بأن هناك مفاوضات جديدة بين فصيل "جيش الإسلام" السورى المعارض والجانب الروسى، للتوصل إلى اتفاق لخروج المسلحين من مدينة دوما والقلمون بالغوطة الشرقية.

وذكر المرصد - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "هناك مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية فى مدينة دوما بشكل نهائى، ووضع القلمون كأحد الخيارات الأبرز لخروج مقاتلى جيش الإسلام"، وأشار إلى أنه من المنتظر إفراج جيش الإسلام عن آلاف الأسرى فى سجونه بمدينة دوما، مقابل إجلاء آلاف الحالات المرضية من المدينة لتلقى العلاج، وكانت الأمم المتحدة توصلت لاتفاق مبدئى لوقف إطلاق النار فى أجزاء من الغوطة الشرقية يفترض أن يتيح هذا الإجراء "جلسة مفاوضات نهائية" بين وفد محلى وروسيا، وذلك لإيجاد حل ومخرج يضمن سلامة المدنيين وعدم استمرار هذه المعاناة التى يعيشونها وإيقاف هذه الحرب وإيقاف هذا القصف.

 


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