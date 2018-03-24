المحاكم الابتدائية تسلم الأوراق الانتخابية للقضاة وتوفر استراحة للإقامة بها







كتب إبراهيم قاسم

بدأ اللجان المشكلة بالمحاكم الابتدائية، على مستوى الجمهورية، بتسليم القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، فى تسليم المظاريف الانتخابية، بمقر المحاكم والصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتوجه بها إلى مقار لجانهم البالغ عددها 13 الف و706 لجان، والتى سيشرفون عليها فى الداخل، أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

ووفرت المحاكم الابتدائية، للقضاة عدد من الاستراحات داخل الفنادق والمبانى الحكومية، والتى سيقيم فيها القضاة بعد غلق اللجان الفرعية فى التاسعة مساء فى كل يوم من أيام الاقتراع، والتى يتم تأمينها من قبل القوات المسلحة والشرطة، كما تم توفير كافة وسائل الانتقال المؤمنة للقضاة للوصول إلى المراكز الانتخابية التى تتواجد بها اللجان الفرعية.

وخصصت وزارة الدفاع عدد من طائرات النقل العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان فى التوقيتات المحددة لها، بينما يسافر القضاة المتوجهين إلى المناطق القريبة باستخدام القطارات.