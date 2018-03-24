video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المحاكم الابتدائية تسلم الأوراق الانتخابية للقضاة وتوفر استراحة للإقامة بها

السبت، 24 مارس 2018 01:24 م
المحاكم الابتدائية تسلم الأوراق الانتخابية للقضاة وتوفر استراحة للإقامة بها القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين على الانتخابات





كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

بدأ اللجان المشكلة بالمحاكم الابتدائية، على مستوى الجمهورية، بتسليم القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، فى تسليم المظاريف الانتخابية، بمقر المحاكم والصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتوجه بها إلى مقار لجانهم البالغ عددها 13 الف و706 لجان، والتى سيشرفون عليها فى الداخل، أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

 

ووفرت المحاكم الابتدائية، للقضاة عدد من الاستراحات داخل الفنادق والمبانى الحكومية، والتى سيقيم فيها القضاة بعد غلق اللجان الفرعية فى التاسعة مساء فى كل يوم من أيام الاقتراع، والتى يتم تأمينها من قبل القوات المسلحة والشرطة، كما تم توفير كافة وسائل الانتقال المؤمنة للقضاة للوصول إلى المراكز الانتخابية التى تتواجد بها اللجان الفرعية.

 

وخصصت وزارة الدفاع عدد من طائرات النقل العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان فى التوقيتات المحددة لها، بينما يسافر القضاة المتوجهين إلى المناطق القريبة باستخدام القطارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية 2018

الهيئة الوطنية للانتخابات

المصريين بالخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الرئيس السيسى

موسى مصطفى موسى

الدعاية الانتخابية

الجدول الزمنى للانتخابات

تصويت المصريين فى الخارج




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة