المجلس الأعلى للإعلام يحظر بث إعلان شركة المصرية للاتصالات







كتب محمد السيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، حظر بث إعلان شركة المصرية للاتصالات بالنسبة للجزء الخاص بأفريقيا.



وقال المجلس فى قراره، إن ما ورد فى الإعلان يعتبر أمرا يسىء إلى العلاقات المصرية- الأفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية فى أفريقيا، ويقوض الجهود التى تقوم بها لدعم العلاقات معها، خاصة فى ظل الانفتاح المصرى على أفريقيا، الذى يشهد تطورا ملحوظا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.



وتابع: "يمتنع تماما بث الإعلان، وأن أية مخالفة فى البث ستؤدى إلى فرض غرامة مالية على القناة التى تبث الإعلان على جميع الشاشات".





ولفت إلى أن القرار يأتى بناء على الشكوى المقدمة من السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومدير إدارة الترجمات الأفريقية، وبناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التى يترأسها جمال شوقى.