video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المجلس الأعلى للإعلام يحظر بث إعلان شركة المصرية للاتصالات

السبت، 24 مارس 2018 05:40 م
المجلس الأعلى للإعلام يحظر بث إعلان شركة المصرية للاتصالات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام





كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، حظر بث إعلان شركة المصرية للاتصالات بالنسبة للجزء الخاص بأفريقيا.
 

وقال المجلس فى قراره، إن ما ورد فى الإعلان يعتبر أمرا يسىء إلى العلاقات المصرية- الأفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية فى أفريقيا، ويقوض الجهود التى تقوم بها لدعم العلاقات معها، خاصة فى ظل الانفتاح المصرى على أفريقيا، الذى يشهد تطورا ملحوظا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.

وتابع: "يمتنع تماما بث الإعلان، وأن أية مخالفة فى البث ستؤدى إلى فرض غرامة مالية على القناة التى تبث الإعلان على جميع الشاشات".



ولفت إلى أن القرار يأتى بناء على الشكوى المقدمة من السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومدير إدارة الترجمات الأفريقية، وبناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التى يترأسها جمال شوقى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأعلى للإعلام" ينتهى من تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

"الأعلى للإعلام" ينظم حفل تخرج الدفعة الـ19 للإعلاميين للأفارقة (صور)

"الأعلى للإعلام": لا مخالفات بانتخابات الخارج.. وقنوات الإخوان فى غيبوبة

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

الاعلى للاعلام




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة