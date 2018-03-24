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السبت، 24 مارس 2018 06:38 م
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الكويت تعلن مشاركتها فى الحدث العالمى "ساعة الأرض"

السبت، 24 مارس 2018 06:14 م
الكويت تعلن مشاركتها فى الحدث العالمى "ساعة الأرض" ساعة الأرض- أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت الكويت، اليوم السبت، مشاركتها فى الحدث العالمى (ساعة الأرض)، لرفع الوعى بأخطار التغير المناخي.


ودعت وزارة الكهرباء والماء الكويتية- فى بيان صحفي- جميع القطاعات فى البلاد والمواطنين والمقيمين لمشاركة دول العالم فى هذا الحدث العالمى الرامى إلى توعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، موضحة أن هذا الحدث يبدأ اليوم من الساعة 30ر8 إلى 30ر9 مساء، من خلال تخفيف الأحمال، وإغلاق الإنارة الزائدة عن الحاجة لمدة ساعة كاملة، بهدف تخفيف الانبعاثات الكربونية وتقليل حرق الوقود لإنتاج الطاقة.


وتحيى الكويت هذه المناسبة سنويا عبر إطفاء الأنوار لساعة كاملة مما يعكس التزامها بمعاهداتها الدولية عبر المحافظة على الموارد وخفض الانبعاثات والغازات الدفيئة وترشيد استهلاك الكهرباء من منطلق الواجب الوطني.


وتعتبر (ساعة الأرض) حدثا عالميا سنويا من تنظيم الصندوق العالمى للطبيعة لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 30ر8 حتى 30ر9 فى توقيت الدولة المحلى فى أحد أيام السبت من شهر مارس لرفع الوعى بخطر التغير المناخي.
وكانت مدينة سيدنى الأسترالية أول من بدأت بهذه الحملة عام 2007، ومنذ ذلك الحين، ارتفع هذا العدد ليصبح أكثر من 7 آلاف مدينة وقرية حول العالم.

 

 


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