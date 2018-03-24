الكنيسة الانجيلية تدين حادث الإسكندرية الإرهابى







سارة علام

أدان الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الطائفة النجيلية بمصر المحاولة الإرهابية الفاشلة، التى وقعت صباح اليوم بالإسكندرية، وكانت تستهدف موكب مدير الأمن، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات التى تحاول النيل من الوطن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لن تنال من عزم أبناء مصر وتصديهم للإرهاب فى كل مكان.

ووجه رئيس الطائفة فى بيان رسمى: خالص العزاء لأسرة الشهيد الذى راح ضحية الحادث، داعيا أن ينعم الله على المصابين بنعمة الشفاء العاجل.