القوات المسلحة تنهى استعداداتها لتأمين انتخابات الرئاسة فى كل محافظات مصر







كتب زكى القاضى

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، عددا من الترتيبات والإجراءات لمعاونة وزارة الداخلية فى تنظيم الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار نجاحات أبطال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الشاملة "سيناء 2018" لمواجهة الإرهاب فى شمال سيناء وعلى محاور عدة بأنحاء متفرقة من مصر، سعيا للقضاء على الإرهاب والقصاص لأرواح الشهداء الذين ساهموا فى حماية مصر وشعبها العظيم .

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكل الأجهزة المعنية، وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم كل القوات المشاركة للمهام المكلفة بها، لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن أن تشهدها عملية تأمين اللجان والمراكز الانتخابية.

وشملت الاستعدادت التدريب على كيفية معاونة المواطنين، والتصرف فى مواجهة المواقف الطارئة، بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان، بالاستفادة من الخبرات السابقة التى اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية، مع تنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لتوضيح أسلوب تأمين المراكز الانتخابية بالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية، مع اتخاذ كل الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكل المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوى وسيارات البث المباشر، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية لمركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .

يُذكر أن هذه التحركات تأتى فى الوقت الذى أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة فى تأمين المواطنين بمحيط المراكز والمقرات الانتخابية، والتلقين الكامل لكل العناصر المشاركة فى العملية، حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التى قد تعوق المواطنين خلال العملية الانتخابية.

وتشارك القوات المسلحة بعناصرها من الجيش الثانى الميدانى فى تأمين العملية الانتخابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، وتشارك قوات الجيش الثالث الميدانى فى عملية التأمين بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وتشارك المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة فى تأمين محيط اللجان داخل القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا، وتعاون المنطقة الغربية العسكرية فى تأمين انتخابات مطروح .

كما أتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية فى التأمين بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد، وتعاون عناصر من القوات البحرية وحدات المنطقة الشمالية العسكرية فى تأمين اللجان وحدود مصر الساحلية.

وعلى صعيد الاستعدادات نفسها، تشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوى لتأمين العملية الانتخابية فى كل محافظات الجمهورية، واستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية فى تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، كما تشارك عناصر المظلات بعدد من المجموعات القتالية، ووحدات التدخل السريع التى تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين فى التصدى للأعمال العدائية، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية الشرطة المدنية فى تنظيم دوريات متحركة ونقاط تأمين ثابتة فى محيط اللجان .

وإلى جانب هذا، تعزز عناصر من القوات المسلحة إجراءات التأمين للمنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كل إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، ومنع محاولات التسلل والتهريب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدى لأى عدائيات محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية .

تنفيذا لتوجيهات الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي