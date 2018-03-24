القوات العراقية تحبط هجوما لـ"داعش" جنوب غرب قضاء سامراء

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أفاد مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم السبت، بإحباط القوات الأمنية وسرايا السلام هجوما لتنظيم "داعش" جنوب غرب قضاء سامراء.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) اليوم - "إن القوات الأمنية بإسناد من قوات (سرايا السلام) التابعة للزعيم مقتدى الصدر، تمكنت من إحباط هجوم لتنظيم داعش فى قاطع الفرحاتية جنوب غرب سامراء"، مضيفا أنهم تمكنوا أيضا من قتل العديد من عناصر داعش خلال الاشتباكات، يشار إلى أن القوات الأمنية وسرايا السلام تعلنان بين فترة وأخرى عن صد هجمات يشنها مجموعة من عناصر "داعش".