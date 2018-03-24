القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية

القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائيةالسبت، 24 مارس 2018 11:35 ص
القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين علي الانتخابات - أرشيفية
كتب زكًى القاضى
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استمرارا للتدابير والإجراءات المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوى لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان فى التوقيتات المحددة لها .
وأعرب القضاة عن شكرهم واعتزازهم للقوات المسلحة ودورها الوطنى كضمير لأمتها وحارس أمين على إرادة الشعب المصرى العظيم .
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