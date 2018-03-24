video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية

السبت، 24 مارس 2018 11:35 ص
القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية القوات الجوية تنقل القضاة المشرفين علي الانتخابات - أرشيفية





كتب زكًى القاضى
إضافة تعليق

استمرارا للتدابير والإجراءات المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوى لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان فى التوقيتات المحددة لها .

 

وأعرب القضاة عن شكرهم واعتزازهم للقوات المسلحة ودورها الوطنى كضمير لأمتها وحارس أمين على إرادة الشعب المصرى العظيم .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية بكافة محافظات الجمهورية

القوات الجوية

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة 2018

اخبار مصر الجيش المصرى

مصر اليوم

الجيش المصرى




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة