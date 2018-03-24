القبض علي عاطل لاتهامه بسرقة سيارة بالعياط







كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة سيارة بالعياط، وكشفت التحريات أن المتهم يستخدم مفتاح مصطنع في ارتكاب السرقات.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة قوة تابعة لمركز شرطة العياط للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا في أحد الأشخاص يقود سيارة، وحاول الهرب فور مشاهدته للقوة الأمنية

حيث تمكن رجال المباحث من مطاردته والقبض عليه.

وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة باستخدام مفتاح مصطنع، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.