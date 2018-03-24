القبض علي عاطل لاتهامه بسرقة سيارة بالعياط

سيارة مسروقة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة سيارة بالعياط، وكشفت التحريات أن المتهم يستخدم مفتاح مصطنع في ارتكاب السرقات.
وتم ضبط المتهم أثناء متابعة قوة تابعة لمركز شرطة العياط للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا في أحد الأشخاص يقود سيارة، وحاول الهرب فور مشاهدته للقوة الأمنية
حيث تمكن رجال المباحث من مطاردته والقبض عليه.
وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة باستخدام مفتاح مصطنع، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها
انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة