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القبض علي المتهم بقتل طالب بسبب خلافات سابقة بالطالبية

السبت، 24 مارس 2018 12:30 م
القبض علي المتهم بقتل طالب بسبب خلافات سابقة بالطالبية مشاجرة-أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض علي طالب لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات سابقة بينهما بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
تلقي الرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل طالب يبلغ من العمر 18 عاما، نتيجة إصابته بعدة طعنات. 
 
وبإجراء التحريات تبين أن طالب اعتدي علي المجني عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن مقتله. 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلي النيابة للتحقيق. 
 

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