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القبض على 7 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 24 مارس 2018 10:28 م
القبض على 7 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية كلابش - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "فارس.ر.م"، 18 عاما، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "رامى.ع.ع"25 عاما عاطل ومقيم عرايشية مصر وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمد.ح.م"، 22 عاما، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "ياسر.س.ع"، 23 عاما مقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "عبدالله.ح.ال"، 19 عاما صنايعى ألوميتال مقيم حى السلام وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "يوسف.س.ع"، 17 عاما مقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته سلاح أبيض "سنجة" والمتهم "محمود.م.م" 39 عاما عاطل ومقيم الشهداء وبحوزته سلاح أبيض "كتر".

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


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