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القبض على 5 هاربين من 64 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 24 مارس 2018 09:15 م
القبض على 5 هاربين من 64 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالإسماعيلية كلابش - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 5 هاربين من 64 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيهم 45 سنة و9 أشهر فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ف.م" 50 عاما تاجر أسماك مقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكمًا قضائيًا والمقضى فيهم بالحبس 24 سنة و8 أشهر بتهم "تبديد، وضع يد على أرض زراعية" والمتهم "رضا.م.ا "47 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس سنتين و3 أشهر بتهم " تبديد، شيك" والمتهم "محمود.أ.م"44 عاما استورجى مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس سنتين بتهم"تبديد" والمتهم "هشام.ع.ا"42 عاما محامى ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 7 سنوات و8 أشهر بتهم "تبديد" والمتهم "محسن.م.ر"36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 9 سنوات بتهم "تبديد".

 

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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