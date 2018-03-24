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القبض على 210 هاربين من أحكام و7 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالسويس

السبت، 24 مارس 2018 11:33 ص
القبض على 210 هاربين من أحكام و7 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالسويس اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية





السويس- سيد نون
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تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على 210 هارب من أحكام صادرة من محكمة السويس وضبط 7 من المسجلين خطر المتهمين بترويع المواطنين خلال حملة أمنية نفذتها مباحث مديرية أمن السويس.

كما قامت قوات إدارة مرور السويس بتحرير 720 مخالفة مرورية متنوعة من بينها مخالفات لسيارات تاكسى تمتنع عن تشغبل عداد التاكسي.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من اللواء خالد ابراهيم مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملةأ منية موسعة تستهدف القبض على العناصر الأجرامية من المسجلين خطر والهاربين من احكام مختلفة صادرة من محكمة السويس.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات المباحث قامت بالقبض على 7 من المسجلين خطر شديدى الخطورة متهمين بترويع المواطنين والبلطجة.


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