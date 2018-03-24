القبض على عامل يقود دراجة نارية بصلاح سالم بدون لوحات وبحوزته هاتف مسروق







كتب محمد أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بشارع القلعة، من ضبط "كريم س م" 25 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" آخرهما 9097 لسنة 2015م السيدة زينب "مخدرات"، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملكه"، وبحوزته هاتف محمول ماركة "مجهول المصدر".

وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول اعترف بسرقته من أحد الأشخاص أثناء تواجده بشارع صلاح سالم، بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه "ت إ إ" 31 سنة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.